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عربي-دولي

جنوح سفينة بقناة السويس.. والدفع بأربعة قاطرات للتعامل معها

Lebanon 24
05-03-2023 | 14:30
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أعلنت هيئة قناة السويس، عن جنوح سفينة حاويات في القناة المصرية، من دون أن تؤثر على سير حركة المرور في الممر المائي.

وأفاد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.
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 وأوضح المسؤول المصري أنه "بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن و القاطرات مساعد 1 ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة في أعمال التعويم.
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