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عربي-دولي

هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب الحدود التركية - السورية

Lebanon 24
05-03-2023 | 16:48
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أفاد المركز الأوروبي المتوسطي الجيولوجي بوقوع هزة أرضية بقوة 4.7 على مقياس ريختر على الحدود التركية السورية.

وذكرت وسائل إعلام أن سكان الشمال السوري وجنوب تركيا شعروا بهذه الهزة.
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