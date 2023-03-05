هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب الحدود التركية - السورية

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي الجيولوجي بوقوع هزة أرضية بقوة 4.7 على مقياس ريختر على الحدود التركية السورية.



وذكرت وسائل إعلام أن سكان الشمال السوري وجنوب تركيا شعروا بهذه الهزة.

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