السيسي والسوداني يجدّدان الالتزام بالتعاون بين مصر والعراق والأردن

أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، أمس، زيارة للقاهرة، استقبله خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجدد الطرفان خلالها الالتزام بآلية التعاون الثلاثي، التي تضم مصر والعراق والأردن. وخلال استقباله السوداني، عبر السيسي عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأشار إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق، مؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، إن السيسي أكد خلال اللقاء، الذي حضره كذلك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة.

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