نتنياهو يسعى لاحتواء الغضب من "محو حوارة"

سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إلى تخفيف حدّة الغضب العالمي من دعوة وزير المالية والاستيطان اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، التي تعرّضت لأعمال عنف انتقامية من مستوطنين الأسبوع الماضي.

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ووصف نتنياهو تصريحات سموتريتش بأنها "غير لائقة"، لكنه لم يوجّه اللوم لسموتريتش، متهماً قوى خارجية بالتقليل من شأن أعمال عنف ارتكبها فلسطينيون مثل مقتل شقيقين إسرائيليين قرب حوارة قبل اندلاع الأعمال الانتقامية التي تخللها مقتل فلسطيني وجرح العشرات وإحراق العشرات من المنازل والممتلكات.

وكتب رئيس الوزراء عبر "تويتر" يقول: "من المهم لنا جميعاً أن نعمل على تخفيف حدة الخطاب، وتلطيف الجو".

ووجّه الشكر لسموتريتش لأنه أوضح أن "اختياره للكلمات كان غير لائق".

وتابع: "ما زلت أنتظر إدانة من جانب السلطة الفلسطينية لمقتل الشقيقين يانيف"، مشدداً على أن "إسرائيل تنتظر من المجتمع الدولي الإصرار على أن تدين السلطة الفلسطينية هذا الهجوم. والمجتمع الدولي لم يكتف بأنه لم يفعل ذلك، بل واصل غضّ الطرف عن انتشار تحريض السلطة".

ومع تكهّن أوساط إسرائيلية بأن الإدارة الأميركية ستتجاهل سموتريتش عندما يزور واشنطن، الأحد المقبل، تراجع الوزير الإسرائيلي عن تصريحاته، لكنه لم يقدم اعتذاراً. وقال: "خانني التعبير بدافع الانزعاج".



