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قتلى في اشتباك جديد بين أذربيجان وأرمينيا بناغورني كراباخ

Lebanon 24
05-03-2023 | 22:59
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تبادلت القوات الأذربيجانية والأرمينية إطلاق النار في منطقة ناغورني كراباخ المتنازع عليها، مما أدى لمقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن جنديين قتلا في تبادل لإطلاق النار بعد أن أوقفت القوات الأذربيجانية قافلة اشتبهت في أنها تنقل أسلحة من البلدة الرئيسية في المنطقة إلى مناطق نائية، مضيفة أن القافلة استخدمت طريقا غير مصرح به.
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من جانبها، قالت وزارة الخارجية في أرمينيا إن ثلاثة مسؤولين من وزارة الداخلية في كراباخ قُتلوا، مضيفة أن القافلة كانت تحمل وثائق ومسدس خدمة، واصفة مزاعم أذربيجان المتعلقة بنقل أسلحة بأنها "سخيفة".

وناغورني كراباخ معترف بها دوليا منذ فترة طويلة كجزء من أراضي أذربيجان على الرغم من أن غالبية سكانها من الأرمن.
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