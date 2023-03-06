الجنود الروس يقاتلون بأداة عمرها 150 عاما.. "معركة المجارف" عادت!

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا تعاني نقصا في الذخيرة، مما جعلها مضطرة أحيانا للاعتماد على القتال بالأيدي باستخدام "المجارف".

ومنذ بدء الحرب قبل أكثر من عام، تراقب بريطانيا تطورات المعارك الدائرة في أوكرانيا عن كثب، وتنشر وزارة الدفاع تقارير بشكل دوري عن الوضع الميداني هناك.

وفي آخر تحديث استخباراتي لها، قالت الوزارة إن الجنود الروس تلقوا أوامر بالهجوم على موقع أوكراني مسلحين فقط بـ"أسلحة نارية ومجارف"، وذكرت بالاسم مجرفة تعرف باسم "إم بي إل 50" التي عادة ما يستخدمها العسكريون.

وقالت الوزارة إن هذه المجرفة صممت عام 1869، أي قبل أكثر من 150 عاما، ولم تتغير إلا قليلا منذ هذا الوقت.

واعتبرت أن أن استمرار استخدام المجرفة كسلاح، يسلط الضوء على "القتال الوحشي منخفض التقنية الذي أصبح سمة الحرب".

وتابع التحديث: "ربما يكون هذا نتيجة استمرار القيادة الروسية في الإصرار على عمل هجومي يتألف إلى حد كبير من مشاة مرتجلين، مع دعم أقل من نيران المدفعية، لأن روسيا تفتقر إلى الذخيرة".

إلا أن الوزارة لم تدل بمعلومات عن مكان حدوث مثل هذه المعارك.

قتال مستعر

وتأتي هذه التطورات مع اندلاع قتال عنيف قرب مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

وأمس الأحد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن جيشه يخوض معركة "مؤلمة وصعبة" في مواجهة القوات الروسية بمنطقة دونباس، حيث تقع باخموت التي يشهد محيطها معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "أود أن أشيد بشكل خاص بشجاعة وقوة وصلابة الجنود الذين يقاتلون في دونباس"، مضيفا أنها "واحدة من المعارك الأكثر صعوبة. مؤلمة وصعبة".(سكاي نيوز)