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عربي-دولي

الوكالة الذرية تبحث ملف إيران.. ونتنياهو يحذر من حيازة طهران أسلحة نووية

Lebanon 24
06-03-2023 | 04:00
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أعلن ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبدأ، اليوم الاثنين، مناقشة البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أوليانوف عبر حسابه على "تويتر" أن المناقشات ستشمل أيضا السلامة والأمن والضمانات النووية في أوكرانيا.
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وفي وقت لاحق، أعرب المندوب الروسي عن أمله في أن تمتنع الجلسة القادمة لمجلس المحافظين عما سماه "التسييس غير المبرر" للملف الإيراني.

ودعا أوليانوف مجلس محافظي الوكالة الدولية إلى إظهار "نهج مسؤول" تجاه الملف الإيراني في القضية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 84 بالمئة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت الشهر الماضي أنها على علم بتقارير إعلامية متعلقة برفع إيران لنسبة تخصيب اليورانيوم إلى درجات قريبة من المستوى الذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة.
نتنياهو يؤكد ضرورة منع إيران من حيازة أسلحة نووية
هذا، وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء مع نظيره السلوفاكي إدوارد هيغر، الأحد، على ضرورة منع إيران من حيازة أسلحة نووية.
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