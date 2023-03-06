بهدف منع الصراع مع إيران.. هذا ما على الغرب القيام به

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وصلت العلاقات بين الغرب وإيران إلى أدنى مستوياتها. فقد تصاعدت التوترات بشكل حاد في الأشهر الستة الماضية. في غضون ذلك، فإن طهران مقتنعة بأن الغرب يركز بشكل متزايد على أجندة تغيير النظام. ربما كان الطرفان يأملان في تجنب التصعيد لكن هذا الاحتمال يتضاءل.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم العثور مؤخرًا على آثار لجزيئات اليورانيوم العالي التخصيب، تصل إلى 84 في المائة، في إيران. وبحسب ما ورد تشن الحكومة الإسرائيلية ضربات عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية التي من المرجح أن تجتذب بسرعة الولايات المتحدة. لكن المواجهة العسكرية ستكون كارثية، ويجب تجنبها قبل فوات الأوان. سيكون للحرب عواقب وخيمة وذات نتائج عكسية على الغرب وإسرائيل وجيران إيران والشعب الإيراني".وتابعت المجلة، "لقد شددت الحكومات الغربية بحق موقفها رداً على سلوك الحكومة الإيرانية الأخير. منذ بدء الاحتجاجات في أيلول، ورد أن أكثر من 500 شخص قُتلوا. وتنظر الحكومة الإيرانية إلى الدعم الغربي للاحتجاجات الداخلية على أنه علامة على أجندة تغيير النظام. إن السياق الداخلي لإيران حرج للغاية. يبدو أن كل أسبوع يجلب معه بؤر اشتعال جديدة تزيد من تقويض شرعية الجمهورية الإسلامية".وأضافت المجلة، "ولكن بغض النظر عن مدى القمع الداخلي الإيراني، فإن الحكومات الغربية بحاجة إلى اجتذاب طهران لمنع اندلاع حرب إقليمية خطيرة، والتي يمكن أن يثيرها الوضع النووي الآن. فغالبًا ما تتعامل واشنطن وحلفاؤها مع خصومهم، على الرغم من السياسات المحلية الوحشية - من كوريا الشمالية إلى الصين - عندما يكون الأمن العالمي على المحك. وأدى انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة فرض عقوبات الضغط الأقصى إلى الأزمة التي تواجه الغرب وإسرائيل اليوم. كما أن إصرار الرئيس الأميركي جو بايدن على ضرورة أن تستند استعادة الصفقة إلى ترتيب "أطول وأقوى" أضاع أيضًا فرصة إحياء الصفقة بينما كان بإمكان إدارة الرئيس حسن روحاني الإيرانية المنتهية ولايتها التوقيع عليها".وبحسب المجلة، "منذ تولي الإدارة الإيرانية الجديدة المتشددة مهامها في آب 2021، أدت تصرفات إيران مرارًا وتكرارًا إلى تسميم فرص الدبلوماسية. إن برنامج إيران النووي هو الآن أكثر تقدما من أي وقت مضى. أما إسرائيل، التي قالت إنها لن تقبل إيران مسلحة نوويا، تتحدث بشكل متزايد عن الحاجة إلى توجيه ضربة قبل فوات الأوان. ومما يُرى علنًا، فإن إدارة بايدن لا تمنع إسرائيل من القيام بذلك. كما أن المشاورات العسكرية الأميركية المكثفة مع دول الخليج تخلق انطباعًا بزيادة الاستعداد للصراع".وتابعت المجلة، "يقف هذا النهج في تناقض صارخ مع الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما، اللذين سعيا بنشاط لعرقلة العمل العسكري الإسرائيلي الذي هدد بجر واشنطن إلى مواجهة إقليمية مباشرة أخرى. والتزمت الدول الأوروبية التي لعبت دورًا نشطًا منذ فترة طويلة في إخراج الولايات المتحدة وإسرائيل من حافة الصراع مع إيران الصمت إلى حد كبير بشأن مخاطر الضربات العسكرية. قد تنجح الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية من الناحية التكتيكية في تأخير برنامج إيران النووي. ومع ذلك، فمن غير المؤكد إلى متى سيستمر ذلك، بالنظر إلى أن إيران قد قامت بنقل منشآتها النووية عميقاً تحت الأرض لتجنب التخريب".وأضافت المجلة، "والأهم من ذلك، أن الهجمات العسكرية ستحول بشكل شبه مؤكد الجدل الاستراتيجي الذي لم يحل بعد داخل إيران نحو التسليح النووي النشط، مما يعزز عناصر الحرس الثوري الإيراني المتشددة التي تنظر إلى النموذج الباكستاني على أنه أفضل وسيلة لضمان سيطرتها العسكرية على البلاد. ويعتقد هذا الفصيل أنه على الرغم من الثمن القصير الأمد الذي دفعته باكستان مقابل برنامجها النووي، فإن حصولها على الأسلحة ضمنت في نهاية المطاف الوضع الأمني في البلاد لصالح جيشها. ويعتقد البعض داخل القيادة الإيرانية أن طهران قد دفعت بالفعل الثمن السياسي والاقتصادي لامتلاك برنامج أسلحة نووية كامل ويجب الآن المضي قدمًا في التسلح الفعلي لجني الفوائد. ومن المرجح أن تؤدي الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية إلى تسريع التحرك نحو التسليح".وبحسب المجلة، "علاوة على ذلك، بالنظر إلى عدم الرغبة الإسرائيلية والغربية في إطلاق عملية تغيير النظام بالكامل، من المرجح أن تعزز الضربات العسكرية قبضة الحرس الثوري الإيراني المحلية على السلطة بدلاً من إضعافها، مما يؤدي إلى تسريع عملية إضفاء الطابع الأمني المكثف على الدولة. في هذا السيناريو، وكما حدث أثناء الحرب الإيرانية العراقية، سيكون من الأسهل على الجمهورية الإسلامية تكثيف قمعها ضد الاحتجاجات".وتابعت المجلة، "من المحتمل أن تكون الآثار الخارجية كارثية بنفس القدر. وستؤدي الضربات العسكرية الإسرائيلية إلى رد إيراني أوسع. إن الأعمال الإيرانية من خلال وكلائها في سوريا ولبنان التي تستهدف إسرائيل المجاورة هو أمر طبيعي، لكن طهران قد تستأنف أيضا الهجمات المباشرة على طرق الشحن الرئيسية ومنشآت النفط في دول مجلس التعاون الخليجي في محاولة لتعطيل أسواق الطاقة العالمية التي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعطيل الهدوء الهش في العراق وتهدئة الأعمال العدائية في اليمن، حيث ينظر إليها على أنها مسارح لإثارة الصراع الإقليمي واستهداف دول الخليج العربي والمصالح الأميركية".وأضافت المجلة، "ومن المفارقات، أنه على الرغم من مواقفهم المتشددة السابقة تجاه إيران، فإن الجهات الفاعلة الإقليمية هي الآن الأكثر حذرًا من الصراع - فهم يعرفون تكلفة التصعيد ويريدون الاستقرار الإقليمي. تدعم المملكة العربية السعودية فرض المزيد من العقوبات على إيران، لكن الرياض لا تزال قلقة من المواجهة واستأنفت الحوار المباشر مع طهران لمنع الصراع. قطر وعمان تتوسطان بنشاط لمنع التصعيد. وتدرك هذه القوى الإقليمية أن الصراع العسكري من شأنه أن يعرقل تركيزها الحالي على التنمية الاقتصادية".وبحسب المجلة، "كما ستؤدي المواجهة العسكرية مع طهران إلى تقوية العلاقة بين إيران وروسيا، بما في ذلك في أوكرانيا. على الصعيد النووي، يمكن أن تصبح موسكو أكثر تساهلاً في مسيرة إيران نحو التسلح ويمكن أن تساعد في حماية إيران من المزيد من الهجمات الأميركية والإسرائيلية من خلال التعاون العسكري والاستخباراتي. يجادل البعض بأن الموقف الإسرائيلي والغربي الأكثر عدوانية هو الوسيلة الوحيدة لحمل إيران على التراجع وأن النية هي إرسال إشارة بدلاً من الانجرار إلى الصراع. لكن هذه الخدعة لها ديناميكية ذاتية التعزيز وهي خطيرة للغاية، خاصة عندما لا يكون هناك مخرج سياسي قابل للتطبيق. في هذه المرحلة، يعتمد الكثير على إيران، التي قد تلعب أيضًا لعبة الخداع التصعيدية من خلال زيادة التخصيب في محاولة لحمل الغرب على التراجع".وتابعت المجلة، "تحتاج طهران إلى التراجع وكذلك إنهاء عمليات الإعدام وتجنب المزيد من الدعم العسكري لروسيا في أوكرانيا. لكن من الجانب الغربي، هناك حاجة أيضًا إلى خطوات مهمة لتجنب التصعيد الخطير. أولاً، تحتاج الولايات المتحدة إلى التراجع بوضوح عن إشارات العمل العسكري الوشيك، والضغط على إسرائيل بشكل خاص لتهدئة موقعها الأخير. ثانيًا، يجب أن يكون هناك اعتراف بأن منع الصراع وأي أمل في منع التصعيد النووي يتطلب الحوار. يجب أن يكون التركيز الفوري للغرب على تكثيف الجهود لتأمين اتفاقيات صغيرة هدفها منع حدوث أزمة فورية. لن يحل هذا المشكلة برمتها ولن يوفر تدفقًا كبيرًا للدعم الاقتصادي الذي تخشى المعارضة الإيرانية أنه سيعزز قبضة الجمهورية الإسلامية على السلطة. لكنها يمكن أن تخلق مساحة للتنفس لمحاولة معالجة مجموعة من القضايا بطريقة لا ترقى إلى مستوى الحرب".وختمت المجلة، "إن الضغط المحسوب والمستهدف على شكل عقوبات ضروري للرد على سلوك إيران في الداخل والخارج. لكن الغرب وإيران يسيران الآن بثبات على مسار الضغط الأقصى الذي يغذي ديناميات تصعيدية خطيرة. حان الوقت لإبطاء القطار الجامح قبل فوات الأوان".