بأقل من أسبوعين العثور على كرة غريبة ثانية بأحد الكهوف في اليابان.. وهلع المواطنين يزداد (فيديو)

عثرت القوات اليابانية على كرة حديدية ثانية ضخمة مجهولة المصدر، وذلك خلال أقل من أسبوعين.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، إعلان اليابان مجددا مجدداً العثور على كرة حديدية ضخمة بأحد كهوف جزيرة تاكوناشيما عند ساحل كاميزو جنوب غرب البلاد.

وبحسب الفيديو أصبح لون الكرة برتقاليا من الصدأ، وهي مجهولة المصدر، حيث يتم عمل تحقيق لمعرفة هويتها ومن أين أتت.

وتلف عناصر الشرطة والسلطات الأمنية في اليابان من كرة حديدية غريبة أخرى عثر عليها مواطنون على شاطئ إنشو في مدينة هاماماتسو.

ما دفع الشرطة إلى فرض طوق أمني، ومناشدة رواد الشاطئ بالابتعاد، ريثما يتم فحص الجسم الغريب، بحسب ما أفادت وكالات محلية.

وبعد فحصها من قبل الخبراء عبر الأشعة السينية وجدوا أن داخلها مجوف، فاستبعدوا بالتالي أن تكون لغماً.

A mysterious metal sphere of about 1.5 metres in diameter washed ashore in Japan.



A police bomb disposal unit was sent to the scene, and X-rays confirmed that the ball was hollow and there was no risk of an explosion.



But its purpose remains unknown. pic.twitter.com/lgxE9FvwC9 — NoComment (@nocomment) February 23, 2023 Advertisement

وعثرت امرأة يابانية على كرة حديدية مجهولة قطرها 1.5 متر بأحد سواحل مدينة هاماماتسو فاتصلت بالشرطة التي أتت وطوقت المكان ومنعت الاقتراب من المنطقة. وأظهر مقطع فيديو وجود كرة ضخمة، على شاطئ.

اللقطات التلفزيونية التي بثت لهذه الكرة أشعلت زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنها أتت بعد فترة وجيزة من إعلان اليابان أنها "تشتبه بشدة" في العديد من بالونات التجسس الصينية التي حلقت فوق أراضيها خلال السنوات الأخيرة.(العربية)