قآني من طهران "الحفاظ على الامتداد الإيراني"

كان لظهور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قآني في طهران الاسبوع الفائت وقع الصدمة، بعد انباء عن مقتله في غارة على دمشق، بل وعمد قآني إلى تظهير موقف متقدم لناحية عدم تراجع إيران عن الامتداد الحيوي ، بما يعني التشدد خلال المرحلة المقبلة.

الجنرال قآني، أبدى انشراحه اثناء استقبال ضيوفه في قاعة جانبية على هامش انعقاد المؤتمر الاول لتكريم شهداء الاعلام ومن ضمنهم وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى، حيث أثنى على إغاثة لبنان المتضررين من الزلزال في سوريا رغم الظروف الصعبة، بالمقابل اعرب عن شجبه قصف إسرائيل المدنيين في سوريا.

تباينت الاراء حول ظهور قآني الاخير ، كما خطابه في تكريم الشهداء الاعلاميين كونه المقل في الظهور الاعلامي، بالتزامن مع جولة مفاوضات جديدة مع السعودية تقوم سلطنة عمان بتحضيرها في المدى القريب، وتفيد المعطيات الأولية عن مرحلة شد حبال ورفع سقف المطالب قبل الشروع في المفاوضات الفعلية.

لا يبدو طهران بوارد التراجع عن التقدم الذي حققته في الإقليم، كونها ترى ان امتدادها الحيوي في غرب اسيا حتى شواطئ المتوسط عامل استراتيجي ليس في الوارد التنازل عنه، فبالتالي ستعمد إيران إلى التشدد ديبلوماسيا خلال الفترة الحالية.