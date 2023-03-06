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مقتل 9 من أفراد الشرطة بتفجير انتحاري جنوب غربي باكستان

Lebanon 24
06-03-2023 | 03:23
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قُتل تسعة شرطيين على الأقل وأُصيب 16 آخرون بجروح الإثنين في هجوم انتحاري استهدف مركبة كانت تقلّهم في جنوب غرب باكستان.

وكانت حافلة تقل عناصر من الشرطة كانوا في طريق عودتهم بعد أداء مهامهم في مهرجان شعبي في منطقة " سِبّي" المجاورة.
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و فور وقوع الهجوم طوقت قوات الأمن المكان و باشرت في نقل الضحايا إلى المشافي القريبة و التحقيق في ملابساته.

وقال عبدالحي عامر مسؤول بارز في الشرطة المحلية إنّ "الانتحاري كان يقود درّاجة نارية واصطدم بالشاحنة من الخلف".
ووقع الهجوم في مقاطعة كاشي على بعد 120 كيلومتراً نحو جنوب شرق كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

وكان إنفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي في منطقة بارخان الشهر الماضي في نفس الإقليم أسفر عن مقتل 5 أشخاص و جرح 16 آخرين، و يشهد إقليم بلوشستان تصاعدا في الهجمات و التفجيرات التي تستهدف قوات الأمن و الأقليات الإثنية، حيث تنشط في الإقليم عدة جماعات مسلحة إنفصالية و إرهابية.
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