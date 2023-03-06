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عربي-دولي

إيران: ملتزمون بالتفاوض من أجل العودة إلى الاتفاق النووي

Lebanon 24
06-03-2023 | 03:39
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن بلاده ملتزمة بالتفاوض من أجل العودة المسؤولة لكل الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

واعتبر المتحدث أن "التفاهمات" التي حدثت في طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ستوفر الأرضية لحلحلة الاختلافات الفنية التي تعوق عودة الاتفاق النووي".
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