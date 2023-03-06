Advertisement

عربي-دولي

أول تعليق من خامنئي على تسميم الطالبات في إيران

Lebanon 24
06-03-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1044735-638136995141944880.png
Doc-P-1044735-638136995141944880.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، الإثنين، تسميم تلميذات إيرانيات خلال الشهور القليلة الماضية بأنه "جريمة لا تغتفر".

وتأتي تلك الأنباء وسط انتشار لوقائع يشتبه بأنها ناجمة عن "تسميم بفعل فاعل" في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث نقلت مئات الفتيات إلى المستشفى.
Advertisement

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله الإثنين: "على السلطات تتبع قضية تسميم التلميذات بجدية. هذه جريمة لا تغتفر. يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بقسوة".

وعانت أكثر من ألف فتاة إيرانية في مدارس مختلفة من نوبات "تسمم خفيف" منذ تشرين الثاني الماضي، وفقاً لوسائل إعلام رسمية ومسؤولين.

وأشار بعض الساسة إلى أن جماعات دينية تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.

وامتدت الهجمات، التي بدأت في نوفمبر بمدينة قم وسط إيران، إلى 25 على الأقل من أصل 31 إقليما في إيران.

ودفع ذلك بعض الآباء إلى إخراج أطفالهم من المدارس وتنظيم احتجاجات ضد المؤسسة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-03-07
09:12 | 2023-03-07
09:00 | 2023-03-07
08:45 | 2023-03-07
08:42 | 2023-03-07
08:30 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website