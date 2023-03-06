أول تعليق من خامنئي على تسميم الطالبات في إيران

Advertisement

وتأتي تلك الأنباء وسط انتشار لوقائع يشتبه بأنها ناجمة عن "تسميم بفعل فاعل" في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث نقلت مئات الفتيات إلى المستشفى.ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله الإثنين: "على السلطات تتبع قضية تسميم التلميذات بجدية. هذه جريمة لا تغتفر. يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بقسوة".وعانت أكثر من ألف فتاة إيرانية في مدارس مختلفة من نوبات "تسمم خفيف" منذ تشرين الثاني الماضي، وفقاً لوسائل إعلام رسمية ومسؤولين.وأشار بعض الساسة إلى أن جماعات دينية تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.وامتدت الهجمات، التي بدأت في نوفمبر بمدينة قم وسط إيران، إلى 25 على الأقل من أصل 31 إقليما في إيران.ودفع ذلك بعض الآباء إلى إخراج أطفالهم من المدارس وتنظيم احتجاجات ضد المؤسسة.