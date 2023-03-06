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عربي-دولي

أوكرانيا تعلن إسقاط 13 مسيرة خلال ساعات الليل

Lebanon 24
06-03-2023 | 05:00
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أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكراني أنه تم إسقاط 13 من أصل 15 طائرة مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية على أوكرانيا خلال ساعات الليل الماضية.

ومنذ أيلول 2022، تقول كييف إن روسيا نفذت مئات الهجمات ضد أهداف أوكرانية بأسلحة إيرانية الصنع، وذلك قبل أن تعترف إيران في تشرين الثاني الماضي، بأنها زودت روسيا بطائرات مسيرة.
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وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق أن الطائرات المسيرة الإيرانية أرسلت قبل أشهر قليلة من بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

واستخدمت موسكو هذه الطائرات لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية، ما دفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفرض عقوبات على طهران.

وفي بداية الأمر، قالت إيران إنها لم تخطط لبيع طائرات مسيرة لروسيا، ولكن في أيلول ظهرت أدلة على أن روسيا تستخدم طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 في أوكرانيا، وعندها أقرت طهران ببيع طائراتها لروسيا، لكنها قالت إن عمليات التسليم تمت قبل بدء بدء الحرب.

وقبل أيام، رجحت وزارة الدفاع البريطانية، أن يكون مخزون روسيا من الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع، قد نفد.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها، إنه "منذ 15 شباط تقريباً، لم ترد أي تقارير عن استخدام روسيا لطائرات بدون طيار إيرانية الصنع، لتنفيذ ضربات أو هجمات ضد أوكرانيا".

ووفقا للوزارة، فإن عدم نشر طائرات بدون طيار إيرانية الصنع "يشير على الأرجح إلى أن روسيا قد استنزفت مخزونها الحالي".
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