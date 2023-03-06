عقب شهر على الزلزال.. فيديو يظهر مأساة كهرمان مرعش في تركيا

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وفي 6 شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وخلَّف دماراً هائلاً إثر سقوط آلاف الأبنية، أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.وزلزال كهرمان مرعش أصغر قليلا من زلزال أرزينجان عام 1939، والذي كان أكبر زلزال في تاريخ تركيا وبلغت قوته 7.9 أو 8 درجات.