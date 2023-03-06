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عربي-دولي

عقب شهر على الزلزال.. فيديو يظهر مأساة كهرمان مرعش في تركيا

Lebanon 24
06-03-2023 | 07:00
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أظهرت صور جوية تم التقاطها لمدينة كهرمان مرعش التركية، حجم الدمار الهائل الذي لحق بها بعد مضي شهر على كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي.

وفي 6 شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وخلَّف دماراً هائلاً إثر سقوط آلاف الأبنية، أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.
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وزلزال كهرمان مرعش أصغر قليلا من زلزال أرزينجان عام 1939، والذي كان أكبر زلزال في تاريخ تركيا وبلغت قوته 7.9 أو 8 درجات.
وأفادت وكالة الأناضول التركية نقلا عن "آفاد"، أنها رصدت حدوث حوالى 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من 6 شباط الماضي وحتى يوم السبت، في تركيا ومحيطها.
 



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