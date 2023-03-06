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عربي-دولي

أميركا.. تحطم طائرة وسقوط قتلى ومصابين

Lebanon 24
06-03-2023 | 07:30
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تحطمت طائرة صغيرة كانت تحاول العودة إلى مطار في جزيرة لونغ آيلاند الأميركية بعد أن أبلغ الطيار عن وجود دخان في قمرة القيادة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، بحسب مسؤولين.
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والطائرة من طراز "بايبر بي إيه 28"، تحطمت قبل الساعة الثالثة من عصر الأحد أثناء عودتها لمحاولة الهبوط الاضطراري في مطار ريبابليك في فارمنغديل، على بعد حوالى 32 كيلومتراً شرق مدينة نيويورك، وذلك بحسب ما قالت السلطات.

وقالت شرطة مقاطعة سوفولك إن الطائرة ذات المحرك الواحد أقلعت من نفس المطار الساعة الثانية و18 دقيقة بعد الظهر، وأصدر الطيار إشارة استغاثة بعد وقت قصير، مشيراً إلى وجود دخان في قمرة القيادة.

وأوضح البيان أن الطائرة عادت نحو المطار لتهبط اضطرارياً لكنها تحطمت عند الساعة الثانية و58 دقيقة بعد الظهر بالقرب من تقاطع في نورث ليندنهورست، وهو تقاطع ليس بعيداً عن مسار سكة حديد لونغ آيلاند.

وتمّ الإعلان عن وفاة شخص في مكان الحادث وتم نقل الاثنين الآخرين بواسطة مروحية إخلاء طبي إلى مستشفى في المنطقة في حالة حرجة، بحسب بيان صادر عن مفوض دائرة الشرطة، رودني هاريسون.
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