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عربي-دولي

لابيد يعلّق على رفض أداء الخدمة العسكرية: ليس لدينا دولة أخرى لليهود

Lebanon 24
06-03-2023 | 08:30
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أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن معارضته للتهديدات الأخيرة من أفراد قوات الاحتياط بالجيش بعدم الحضور إلى الخدمة، احتجاجاً على الإصلاحات القضائية.

وفي مقابلة إذاعية، سئل لابيد عن قرار المتحدث السابق باسمه، روي كونكول، برفض الحضور للخدمة الاحتياطية، وقال: "أنا ضد ذلك ولا أعتقد أن هذا هو الطريق. أفهم الألم والحزن والرهبة والغضب، لكن أعتقد أنه خطأ".
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وأضاف: "لدينا جيش واحد ولا يجوز الرفض.. ليس لدينا دولة أخرى لليهود ولا جيش آخر لليهود. تعلمنا في أصعب الأماكن أنه إذا لم يتمكن اليهود من الدفاع عن أنفسهم، فلن يأتي أحد لإنقاذهم. لا يمكننا التلاعب بالأمن القومي، حتى لو كنا غاضبين"، كاشفا أنه ينوي محاولة إقناع كونكول بخلاف ذلك.

ووصف لابيد الوضع الحالي بأنه "أكبر أزمة وطنية منذ ولادة البلاد"، واتهم الحكومة بتقديم مقترحاتها دون أي استشارة مسبقة مع الخبراء فيما يتعلق بتأثير التغييرات على اقتصاد الدولة أو أمنها.

وقال: "لقد تقدموا ... مع هذا التشريع المجنون غير المسؤول، دون أي عملية تحقيق في التأثير الأعمق لهذا الشيء الذي يقومون به".
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