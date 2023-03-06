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عربي-دولي

كيف ردّت طهران على تقارير تحدثّت عن "موطئ قدم لإسرائيل في خاصرتها"؟

Lebanon 24
06-03-2023 | 09:00
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رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على التقارير التي تتحدث عن أن إسرائيل تقدم أسلحة إلى أذربيجان "مقابل النفط وموطئ قدم في خاصرة إيران".

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "موقفنا واضح من الكيان الصهيوني وعلاقاتنا مع دول المنطقة تأتي في إطار واضح وعبرنا عن موقفنا لهم بخصوص دور إسرائيل المزعزع للأمن ونأمل أن تنتبه هذه الدول إلى المصالح الإقليمية والعلاقات الثنائية مع إيران".
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وحول سير التحقيق بشأن الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، أشار كنعاني إلى أن "زيارة مساعد وزير الخارجية وفرت فرصة للقاءات ثنائية مع السلطات الأذربيجانية حيث قام بلقاءات مع كل من وزير الخارجية ومساعد رئيس الجمهورية ومساعد وزير الخارجية الأذربيجاني وتمت مناقشة التطورات بشأن الهجوم على السفارة".

وأضاف: "رغم أن المهاجم أكد أنه أقدم على الهجوم بدوافع شخصية لكن إيران تتابع الإجراءات القضائية والأمنية للكشف عن ملابسات الهجوم، كما أعربنا عن استعدادنا للعمل المشترك مع باكو في اطهار اتفاق التعاون القضائي بين البلدين وطلبنا إرسال وفد قضائي لباكو واستقبال وفد قضائي أذربيجاني في طهران لمناقشة الملف"، مبيا "أننا أكدنا أن الطريق الأمثل لإعادة العلاقات لمسارها الطبيعي واستئناف نشاطات السفارة الأذربيجانية في طهران هو الطريق القضائي".

وأكد كنعاني "أننا نأمل حل القضية في إطار الحوار الثنائي بين سلطات البلدين"، مشددا على أن طهران "تتابع الأمر في إطار مسؤولياتها في الحفاظ عن البعثات الدبلوماسية".
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