اكتشاف أثري مهمّ في مصر.. ماذا وجد الباحثون؟

نجحت البعثة الأثرية المصرية من جامعة عين شمس برئاسة وزير الآثار المصري الأسبق ممدوح الدماطي، في الكشف عن تمثال يشبه أبو الهول.



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أثناء أعمال تنظيف الحوض، تم العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطرة الرومان، مرتدياً غطاء الرأس المعروف بالنمس وتعلو جبهته حيه الكوبرا، مشيراً إلى أن الفحص الأولي لوجه التمثال يشير إلى أنه من المرجح أن يكون للامبراطور كلاوديوس.

وأوضح ممدوح الدماطي أنه تم الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري تعود إلى العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة بمحافظة قنا، والتي شيد بها معبد للإله حورس في العصر الروماني.وأوضح أن بقايا المقصورة عبارة عن منصة مكونة من مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة، عثر بداخلها على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطي بالملاط ذو دَرَج، ويمكن تأريخه إلى العصر البيزنطي.ولفت إلى أنه