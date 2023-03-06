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عربي-دولي
اكتشاف أثري مهمّ في مصر.. ماذا وجد الباحثون؟
Lebanon 24
06-03-2023
|
09:30
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نجحت البعثة الأثرية المصرية من جامعة عين شمس برئاسة وزير الآثار المصري الأسبق ممدوح الدماطي، في الكشف عن تمثال يشبه أبو الهول.
وأوضح ممدوح الدماطي أنه تم الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري تعود إلى العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة بمحافظة قنا، والتي شيد بها معبد للإله حورس في العصر الروماني.
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وأوضح أن بقايا المقصورة عبارة عن منصة مكونة من مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة، عثر بداخلها على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطي بالملاط ذو دَرَج، ويمكن تأريخه إلى العصر البيزنطي.
ولفت إلى أنه
أثناء أعمال تنظيف الحوض، تم العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطرة الرومان، مرتدياً غطاء الرأس المعروف بالنمس وتعلو جبهته حيه الكوبرا، مشيراً إلى أن الفحص الأولي لوجه التمثال يشير إلى أنه من المرجح أن يكون للامبراطور كلاوديوس.
ووصف الدكتور ممدوح الدماطي التمثال بالرائع الجمال إذ أنّ وجهه يتميز بملامح ملكية مصورة بدقة وتظهر ابتسامة خفيفة على شفاهه.
وسوف تستمر البعثة في أعمال الحفائر بمنطقة معبد حورس شرق معبد دندرة وأمام بوابة إيزيس للكشف عن الطريق الذي يربط بينهما.
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