Advertisement

عربي-دولي

هجومٌ عنيف على خبير الزلازل الهولندي.. ماذا كُشف عنه؟

Lebanon 24
06-03-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1044756-638137040089305719.jpg
Doc-P-1044756-638137040089305719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شن أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض في مصر هشام العسكري، هجوماً على العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، موضحاً أن الشخص الذي يدعي أنه عالم زلزال، هو يوتيوبر.

ولفت العسكري إلى أنّ الهولندي فرانك هوجربيتس، يتعامل مع السوشيال ميديا فقط ولا يتحدث بشكل علمي، مؤكدًا أن الأخير هو عالم مزيف.
Advertisement

وأضاف هشام العسكري، خلال تصريحات أن الكوكب كان عبارة عن قارة واحدة، إلا أنه حصلت انفصالات أدت إلى ما نشاهده في الوضع الحالي من القارات.

وأكد أن مصر بعيدة عن صفائح الزلازل، وأضاف: "مع هذا، فإنّ صفائح الزلزال تمتد نحو إثيوبيا والبراكين والزلازل تحدث في الأماكن التي بها نشاط حركي، الزلزال ليس كارثة طبيعة لكنه ظاهرة جيولوجية، ولا يجب أن نصفها بأنها كارثة، حيث إنه من الممكن أن تحدث الزلازل في المناطق الصحراوية وبالتالي لن يتأثر بها أي أحد"

وتابع: حدوث الهزات الأرضية شيء طبيعي.. من الممكن أن نتوقع حدوث زلزال في تركيا الأسبوع المقبل وهو ما يحدث بدرجات بسيطة".
 
وختم: "إنّ التدخل البشري من الممكن أن يحدث زلازل، مثل بناء السدود والحقن الداخلي لباطن الأرض وكذلك بعض التجارب التي تتم على أعماق كبيرة، كما أن هناك علاقة موثقة وعلمية بأن الحيوانات تشعر بالزلازل والهزات الأرضية قبل الإنسان".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-03-07
09:12 | 2023-03-07
09:00 | 2023-03-07
08:45 | 2023-03-07
08:42 | 2023-03-07
08:30 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website