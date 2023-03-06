هجومٌ عنيف على خبير الزلازل الهولندي.. ماذا كُشف عنه؟

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ولفت العسكري إلى أنّ الهولندي فرانك هوجربيتس، يتعامل مع السوشيال ميديا فقط ولا يتحدث بشكل علمي، مؤكدًا أن الأخير هو عالم مزيف.وأضاف هشام العسكري، خلال تصريحات أن الكوكب كان عبارة عن قارة واحدة، إلا أنه حصلت انفصالات أدت إلى ما نشاهده في الوضع الحالي من القارات.وأكد أن مصر بعيدة عن صفائح الزلازل، وأضاف: "مع هذا، فإنّ صفائح الزلزال تمتد نحو إثيوبيا والبراكين والزلازل تحدث في الأماكن التي بها نشاط حركي، الزلزال ليس كارثة طبيعة لكنه ظاهرة جيولوجية، ولا يجب أن نصفها بأنها كارثة، حيث إنه من الممكن أن تحدث الزلازل في المناطق الصحراوية وبالتالي لن يتأثر بها أي أحد"وتابع: حدوث الهزات الأرضية شيء طبيعي.. من الممكن أن نتوقع حدوث زلزال في تركيا الأسبوع المقبل وهو ما يحدث بدرجات بسيطة".