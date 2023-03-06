خلال شهر.. هذا ما قدمته الدول العربية لتركيا وسوريا بعد الزلزال

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ولحق بالبلدين دمار كبير من جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين وشعرت به دول أخرى في المنطقة، يوم 6 شباط الماضي.وتوالت المساعدات من الدول العربية لتركيا وسوريا، في أعقاب الكارثة التي قتلت عشرات الآلاف وشردت الملايين، لا سيما في مدن الجنوب التركي والغرب السوري.وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية من حيث حجم المساعدات المقدمة لتركيا، وفقا للإحصاء الذي أجرته "الأناضول" وجاءت نتائجه كالتالي:- الإمارات.. 198 طائرة شحن.- العراق.. أكثر من 50 رحلة.- قطر.. 50 رحلة.- السعودية.. 14 رحلة.- الكويت.. 13 رحلة.- الأردن.. 12 رحلة.- مصر.. 7 رحلات.- ليبيا.. 5 رحلات.- السودان.. رحلتان.- موريتانيا.. رحلة.- البحرين.. جسر جوي غير محدد الرحلات.- سلطنة عمان.. جسر جوي غير محدد الرحلات.- الجزائر.. جسر جوي غير محدد الرحلات.- تونس.. جسر جوي غير محدد الرحلات.- مصر.. 3 سفن.- ليبيا.. سفينة.- الأردن.. أكثر من 42 شاحنة وقوافل برية.- الكويت.. 23 شاحنة.- العراق.. 56 شاحنة مساعدات شعبية.- السعودية.. شاحنات مساعدات رسمية غير محددة.- لبنان.. شاحنات مساعدات شعبية غير محددة.- الإمارات.. 150 مليون دولار.- قطر.. 70 مليون دولار.- ليبيا.. تعهد بتقديم 50 مليون دولار.- الكويت.. 30 مليون دولار.- الجزائر.. 30 مليون دولار.- الصومال.. 5 ملايين دولار.- قطر.. الإعلان عن إقامة 3 مستشفيات ميدانية، وشحن 1656 منزلا متنقلا إلى تركيا من أصل 10 آلاف، وفريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية.- الإمارات.. إقامة مستشفيين ميدانيين، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية.- السعودية.. فريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية.- الكويت.. فريق إنقاذ، مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.- سلطنة عمان.. فريق إنقاذ، مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.- ليبيا.. فريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية.- لبنان.. فريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية.- الجزائر.. فريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية.- تونس.. فريق إنقاذ، ومساعدات غذائية وطبية وإيوائية.- فلسطين.. فريق إنقاذ، ومساعدات إيوائية.- السودان.. فريق إنقاذ، ومساعدات إغاثية.