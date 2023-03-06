ملياردير روسي يحذر: أموال البلاد تقترب من النفاد في 2024!

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قال الملياردير الروسي المقرب من السلطة، أوليغ ديريباسكا إن روسيا قد تجد نفسها بلا أموال في أقرب وقت العام المقبل وتحتاج إلى استثمارات أجنبية.ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن ديريباسكا، قوله في مؤتمر اقتصادي في سيبيريا الخميس الماضي: "لن تكون هناك أموال بالفعل في العام المقبل، نحن بحاجة إلى مستثمرين أجانب"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNN".وتتناقض تصريحات الملياردير - الذي دعا إلى إنهاء حرب موسكو في أوكرانيا في الأيام الأولى للصراع العام الماضي - مع تقييم أكثر تفاؤلاً للثروات الاقتصادية لروسيا من قبل الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي. إذ أشاد بوتين بمرونة اقتصاد البلاد في مواجهة العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فُرضت العام الماضي.وفي هذه الأثناء، تقلص الناتج الاقتصادي الروسي بنسبة 2.1% العام الماضي، وفقا لتقدير أولي من الحكومة. وكان الانكماش محدوداً أكثر مما توقعه العديد من الاقتصاديين في البداية.لكن الشروخ بدأت تظهر – بعدما خفضت روسيا إنتاج النفط هذا الشهر - ويمكن أن تتصاعد العقوبات الغربية أكثر.ومع ذلك، فإن موسكو لديها تلة شديدة الانحدار لتسلقها لتعويض الإيرادات المفقودة نتيجة العقوبات، ليس أقلها من الصادرات. إذ أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا تراجعت بنسبة 51% من حيث القيمة بين شباط وكانون الاول من العام الماضي. كان الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا قبل غزو أوكرانيا، حيث ذهبت 38% من صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2020. (العربية)