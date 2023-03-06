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عربي-دولي

أوستن: باخموت لها قيمة رمزية أكثر من القيمة الاستراتيجية

Lebanon 24
06-03-2023 | 11:30
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اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن مدينة باخموت بشرق أوكرانيا لها أهمية رمزية أكثر منها عملياتية، وأن أي تقدم بشأنها لا يعني بالضرورة أن موسكو استعادت قوة الدفع في الحرب المستمرة منذ عام.

وقال أوستن للصحفيين خلال زيارته للأردن، الإثنين: "أعتقد أن لها قيمة رمزية أكثر من القيمة الاستراتيجية والعملياتية"، في إشارة إلى المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا التي يشهد محيطها معارك ضارية.
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وأضاف وزير الدفاع الأميركي أنه "لن يتوقع ما إذا كانت القوات الروسية ستحتل باخموت أو متى ستقوم بذلك"، لكنه شدد على أن "سقوط باخموت لن يعني بالضرورة أن الروس غيروا مسار هذه المعركة". (سكاي نيوز)
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