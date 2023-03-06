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الملك تشارلز الثالث يدعو هاري وميغان لحفل تتويجه... هل سيحضران؟

Lebanon 24
06-03-2023 | 08:24
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تلقى دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دعوة لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث، لكن الزوجين لم يؤكدا بعد ما إذا كانا سيحضران، حسبما قال المتحدث باسم الدوق لشبكة CNN.

وذكر المتحدث: "يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخرًا مراسلات بالبريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بخصوص التتويج". وأضاف: "لن نكشف عن قرار فوري في هذا الوقت بشأن ما إذا كان الدوق والدوقة سيحضران".
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وسيتم تتويج الملك تشارلز وزوجته الملكة القرينة كاميلا في 6 أيار في وستمنستر أبي. وسيمتد التتويج لثلاثة أيام من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد، وسيتم دعوة الجمهور للمشاركة فيها. (سي ان ان)
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