18
o
بيروت
18
o
طرابلس
-1
o
صور
16
o
جبيل
2
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الملك تشارلز الثالث يدعو هاري وميغان لحفل تتويجه... هل سيحضران؟
Lebanon 24
06-03-2023
|
08:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دعوة لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث، لكن الزوجين لم يؤكدا بعد ما إذا كانا سيحضران، حسبما قال المتحدث باسم الدوق لشبكة CNN.
وذكر المتحدث: "يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخرًا مراسلات بالبريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بخصوص التتويج". وأضاف: "لن نكشف عن قرار فوري في هذا الوقت بشأن ما إذا كان الدوق والدوقة سيحضران".
Advertisement
وسيتم تتويج الملك تشارلز وزوجته الملكة القرينة كاميلا في 6 أيار في وستمنستر أبي. وسيمتد التتويج لثلاثة أيام من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد، وسيتم دعوة الجمهور للمشاركة فيها. (سي ان ان)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
11:30 | 2023-03-06
06/03/2023 11:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
11:54 | 2023-03-06
06/03/2023 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
15:13 | 2023-03-06
06/03/2023 03:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
16:09 | 2023-03-06
06/03/2023 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
02:30 | 2023-03-07
07/03/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:44 | 2023-03-07
بين إيران والدول الغربيّة: "هدوء ما قبل العاصفة"
09:30 | 2023-03-07
خطوة سترفع منسوب التوتر بين "الناتو" وروسيا.. تقرير يكشف التفاصيل
09:12 | 2023-03-07
فرنسا.. احتجاجات وإضرابات واسعة في المدارس والنقل والمطارات رفضا لرفع سن التقاعد
09:00 | 2023-03-07
رسالة قاسية من واشنطن لحكومة نتنياهو.. ماذا فيها؟
08:45 | 2023-03-07
"دون شروط".. لماذا أودعت السعودية 5 مليارات دولار في تركيا؟
08:42 | 2023-03-07
إستشهاد 4 فلسطنيين... القوات الإسرائيلية تقتحم جنين ومخيمها وتحاصر منزلا
فيديو
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
Lebanon 24
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
12:59 | 2023-03-06
07/03/2023 16:48:42
Lebanon 24
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
02:00 | 2023-03-06
07/03/2023 16:48:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
04:28 | 2023-03-04
07/03/2023 16:48:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact