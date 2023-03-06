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عربي-دولي

إحباط مخطط لاغتيال رجل أعمال روسي.. من هو؟

Lebanon 24
06-03-2023 | 11:21
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أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها أحبطت مخططاً لاغتيال رجل أعمال في قطاع الإعلام أعدته جماعة يمينية متطرفة تدعمها الاستخبارات الأوكرانية، بحسب موسكو.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان، إنه "أحبط هجوماً دبرته الاستخبارات الأوكرانية ضد كونستانتين مالوفيتشيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة تسار غراد".
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وأضاف أن خطة الاغتيال أعدها دينيس كابوستين الذي وصفته بأنه مؤسس مجموعة "مخربين" أعلنت على الشبكات الاجتماعية مسؤوليتها عن توغل الأسبوع الماضي في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا.
 
وأكد جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن كابوستين ناشط يميني متطرف روسي ولد عام 1984 و"يقيم على الأراضي الأوكرانية ويعمل تحت إشراف جهاز الأمن الأوكراني"، الاسم الرسمي للاستخبارات الأوكرانية.

وفتح الأمن الروسي تحقيقاً ضد الناشط بشبهة "الاعتداء" و"التورط في أنشطة إرهابية" و"تهريب متفجرات".
 
وبحسب بيان جهاز الأمن الاتحادي الروسي، كان من المقرر تنفيذ الهجوم عبر زرع عبوة ناسفة في سيارة مالوفيتشيف. (الحدث) 
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