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عربي-دولي

العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا

Lebanon 24
06-03-2023 | 11:54
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يبدو أن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يصر على إثبات نظريته التي يربط فيها بين حركة ومحاذاة الكواكب بحدوث هزات أرضية وزلازل عنيفة على الأرض.

وكتب في تغريدة، اليوم الاثنين، أن هناك احتمالية كبيرة لوقوع زلزال قوي في 7 آذار، قائلاً: "لماذا نتحدث دائماً عن احتمالات وليس عن أمور مؤكدة؟ لأنه مع الطبيعة لا يمكن التنبؤ بالأحداث بنسبة 100%. في 4 آذار عشنا أقوى زلزال منذ 4 أسابيع، ولحسن الحظ لم يوقع ضحايا. هناك احتمالية أكبر في 7 آذار، ليس أكثر وليس أقل". (العربية)
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