عطلٌ يصيب "تويتر".. والبلاغات بالآلاف!

رصد موقع "downdetector" المعني بتعقب أعطال المواقع الإلكترونية حصول عطلٍ تقني ضمن موقع "تويتر"، وهو الأمر الذي أبلغ عنه المستخدمون من مختلف أنحاء العالم.

وتبيّن أنّ آخر عطلٍ تقني حصل مساء اليوم، حيث لم يتمكن المستخدمون من نشر تغريداتٍ عبر منصاتهم، في حين لاحظ البعض أنه لم يعد بإمكانهم رؤية الصور المنشورة مُسبقاً. كذلك، فقد تبين أن مختلف المستخدمين باتوا غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم، فيما فشلت محاولات زيارة المواقع الالكترونية الأخرى عبر الروابط المنشورة مسبقاً على "تويتر".

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وكشفت بيانات موقع "downdetector" أن أكثر من 5630 بلاغاً جرى تسجيله حتى الساعة عن الأعطال القائمة على منصة التدوينات الشهيرة، في حين أن شركة "تويتر" لم تُصدر إلى الآن أي بيانٍ بشأن ما حصل.

(رصد لبنان24)