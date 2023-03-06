بعد العطل المفاجئ.. هذا أول تعليق من "تويتر"

أعلن حساب شركة تويتر عن حدوث أعطال في المنصة بسبب إجراء تغيير داخلي أدى لنتائج غير مقصودة. وأكدت الشركة أن العمل جار حاليا على إصلاحها.

Advertisement

وكان موقع "downdetector" المعني بتعقب أعطال المواقع الإلكترونية قد رصد حصول عطلٍ تقني ضمن موقع "تويتر"، وهو الأمر الذي أبلغ عنه المستخدمون من مختلف أنحاء العالم.وتبيّن أنّ آخر عطلٍ تقني حصل مساء اليوم، حيث لم يتمكن المستخدمون من نشر تغريداتٍ عبر منصاتهم، في حين لاحظ البعض أنه لم يعد بإمكانهم رؤية الصور المنشورة مُسبقاً. كذلك، فقد تبين أن مختلف المستخدمين باتوا غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم، فيما فشلت محاولات زيارة المواقع الالكترونية الأخرى عبر الروابط المنشورة مسبقاً على "تويتر".وكشفت بيانات موقع "downdetector" أن أكثر من 5630 بلاغاً جرى تسجيله حتى الساعة عن الأعطال القائمة على منصة التدوينات الشهيرة، في حين أن شركة "تويتر" لم تُصدر إلى الآن أي بيانٍ بشأن ما حصل.