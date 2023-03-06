مُجدداً.. "تويتر" يعود إلى العمل بعد العطل التقني

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عاد موقع "تويتر" إلى العمل مجدداً بعد عطلٍ تقني أصابه، مساء اليوم الإثنين، وأدى إلى توقف العمل على المنصة لنحو ساعة تقريباً في مختلف دول العالم.وفي تغريدة له، أكّد حساب القسم التقني للشركة في تغريدة أنّ "الخلل غير المقصود ناجم عن تحديث للمنصة"، كما أشار إلى أن الفرق التقنية عملت على إصلاح العطل.وتمثل الخلل في صعوبة تحميل الصور ومقاطع الفيديو والروابط، وقد رصد موقع ""downdetector" المعني بتعقب أعطال المواقع الإلكترونية آلاف التبليغات عن العطل.