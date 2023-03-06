Advertisement

عربي-دولي

مُجدداً.. "تويتر" يعود إلى العمل بعد العطل التقني

Lebanon 24
06-03-2023 | 12:55
A-
A+
Doc-P-1044897-638137312153890050.png
Doc-P-1044897-638137312153890050.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد موقع "تويتر" إلى العمل مجدداً بعد عطلٍ تقني أصابه، مساء اليوم الإثنين، وأدى إلى توقف العمل على المنصة لنحو ساعة تقريباً في مختلف دول العالم.
وفي تغريدة له، أكّد حساب القسم التقني للشركة في تغريدة أنّ "الخلل غير المقصود ناجم عن تحديث للمنصة"، كما أشار إلى أن الفرق التقنية عملت على إصلاح العطل.
Advertisement
وتمثل الخلل في صعوبة تحميل الصور ومقاطع الفيديو والروابط، وقد رصد موقع ""downdetector" المعني بتعقب أعطال المواقع الإلكترونية آلاف التبليغات عن العطل.

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:44 | 2023-03-07
09:30 | 2023-03-07
09:12 | 2023-03-07
09:00 | 2023-03-07
08:45 | 2023-03-07
08:42 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website