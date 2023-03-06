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عربي-دولي

خامنئي يوجه السلطات بمتابعة "جريمة كبيرة و لا تغتفر" عمت أصداؤها إيران

Lebanon 24
06-03-2023 | 15:30
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على هامش غرس شتلة بمناسبة "يوم الشجرة"، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أنه يتعين على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسمم طالبات المدارس، معتبرا أن هذه جريمة كبيرة و لا تغتفر.
 
وقال على هامش هذا الحفل: "على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسمم الطلاب.. هذه جريمة كبيرة لا تغتفر".
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وأضاف: "إذا ثبت تسمم الطلاب، وجبت معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة.. لن يكون هناك عفو عن هؤلاء الناس".
 
وتعرضت أكثر من 100 طالبة للتسمم بالغاز، يوم الأربعاء الماضي، في مدارس بإيران.

وأصيبت يوم الأربعاء طالبات مدرسة للبنات في مدينة كرمانشاه غربي البلاد، بالتسمم، وتم إرسال خدمات الطوارئ إلى المكان.

كما أصيبت 11 طالبة بالتسمم في مدرسة "رضوان" بمدينة فرديس، جنوبي طهران، ونقلت 7 منهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصيبت أيضا طالبات في مدرستي "يارجاني" الابتدائية بطهران، و"13 أبان" الثانوية، بالتسمم. (روسيا اليوم) 
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