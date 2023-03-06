المفوضية الأوروبية: لن يتم التحقيق بتفجيرات "السيل الشمالي" في المحكمة الجنائية الدولية

Advertisement

صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند، بأنه لن يتم التحقيق في تخريب خطوط "السيل الشمالي" في إطار "المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا" في لاهاي.وأجاب ويغاند الصحفيين حول ما إذا كان المركز الدولي في لاهاي سيحقق، من بين أمور أخرى في الهجمات الإرهابية على خطوط "السيل الشمالي".وقال "كلا، إن جرائم العدوان تتعلق بجرائم حرب ارتكبها أعلى القادة السياسيين والعسكريين في البلاد.. كما قلنا مرارا فيما يتعلق بخطوط الأنابيب، يجب أن تجري السلطات الوطنية التحقيق". (روسيا اليوم)