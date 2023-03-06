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عربي-دولي

لافروف: تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية من أولويات السياسة الخارجية لروسيا

Lebanon 24
06-03-2023 | 16:59
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن تعزيز العلاقات مع دول العالم الإسلامي يعتبر من أولويات السياسة الخارجية الروسية.

وقال لافروف، في اجتماع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية والعالم الإسلامي: "روسيا، أكبر قوة ودولة وحضارة في أوراسيا، تحافظ على علاقات طيبة وصادقة ومحترمة بشكل متبادل مع دول العالم الإسلامي.. وتعزيز العلاقات يعد من بين الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية."
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وأشار لافروف إلى أن روسيا "مع أصدقاء من الدول الإسلامية تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا وديمقراطية على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف الوزير: "نرفض القيم الليبرالية المتطرفة التي يفرضها الغرب الجماعي بقوة". (روسيا اليوم) 
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