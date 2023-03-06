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عربي-دولي

مجدداً.. مستوطنون يهاجمون حوارة و"الخارجية" الفلسطينية تحذّر

Lebanon 24
06-03-2023 | 15:50
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هاجم عدد من المستوطنين الإسرائيليين مساء اليوم الاثنين، بلدة حوارة جنوبي نابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح.


هذا ودعت المساجد في حوارة للتصدي لقطعان المستوطنين، حيث خرج الشبان للتصدي لهم.
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وقام أحد المستوطنين بإطلاق النار على مركبة للمواطنين الفلسطينيين في حوارة، ما تسبب بإصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة جراء الإصابة ببقايا الزجاج المتناثر.


الى ذلك، خذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للحرم القدسي الشريف بالتزامن مع ما يُسمى بـ "عيد بوريم".

كما طالب بتدخل دولي وأميركي لوقف الاقتحامات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف قبل فوات الأوان.
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