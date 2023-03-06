جنرالات كييف يتشبّثون بباخموت

تمسّك جنرالات الجيش الأوكراني بالمدينة التي تقع شرق البلاد، فيما حذّر مؤسس ميليشيات فاغنر التي تقود الهجوم من انهيار الجبهة بأكملها وتحوّل سير المواجهات لمصلحة الجيش الأوكراني في حال فشلت مجموعته في السيطرة على المدينة.

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مع إلقاء الجيش الروسي بكل ثقله لانتزاع باخموت من القوات الأوكرانية، وجّه مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين سهام النقد من جديد للقيادة العسكرية، مؤكداً أن قواته تشدد قبضتها الآن على المدينة لكنها لا تحصل على احتياجاتها من الذخيرة، ومحذراً من أنه إذا أجبر على التراجع فستنهار هذه الجبهة بأكملها.

وفي مقطع مصوّر مدّته أربع دقائق تقريباً بثه بداية الأسبوع، قال بريغوجين، المعروف باسم طباخ الرئيس فلاديمير بوتين: "إذا انسحبت فاغنر من باخموت الآن فستنهار الجبهة بأكملها، لن يكون الوضع طيباً لجميع التشكيلات العسكرية التي تحمي المصالح الروسية".

وفي المقطع المصوّر، أعرب بريغوجين، الذي اتهم في 21 شباط وزير الدفاع سيرغي شويغو وآخرين بالخيانة لحجب إمدادات الذخيرة عن قواته، عن قلق قواته من أن موسكو تريد جعلها كبش فداء محتمل إذا خسرت الحرب، وقال: "إذا انسحبنا، فسندخل التاريخ إلى الأبد بوصفنا الأشخاص الذين اتخذوا الخطوة الرئيسية نحو خسارة الحرب".

ويوم الجمعة، أكد بريغوجين أن وحداته طوقت عملياً باخموت، لكنه شكا يوم الأحد من أن معظم الذخيرة التي وعد بها في فبراير لم يتم شحنها بعد".

وقال: "في الوقت الحالي، نحاول معرفة السبب، هل هي مجرد بيروقراطية عادية أم خيانة؟"

إلى ذلك، اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس، أن هذه المدينة الصغيرة لها أهمية رمزية أكثر منها عملياتية، مؤكداً أن سقوطها بيد روسيا لا يعني بالضرورة أنها استعادت قوة الدفع في جهودها العسكرية المستمرة منذ عام. وقال أوستن، خلال زيارته للأردن: "أعتقد أن باخموت لها قيمة رمزية أكثر من القيمة الاستراتيجية والعملياتية، وسقوطها لن يعني بالضرورة أن الروس غيروا مسار هذه المعركة"، مبيناً أنه "لن يتوقع ما إذا كانت القوات الروسية ستحتل باخموت أو متى ستقوم بذلك".



