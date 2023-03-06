بن غفير يتجاهل رمضان ويوعز بمواصلة هدم المنازل

أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمواصلة هدم منازل فلسطينيين بالقدس الشرقية خلال شهر رمضان.

وخلافاً لما اعتادته سلطات الاحتلال في الأعوام الماضية من مراعاة حساسية شهر الصيام، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، أن وزير الأمن القومي المتطرف طلب من الشرطة الاستعداد لتنفيذ عمليات الهدم الواسعة للمنازل المقامة بدون تراخيص.

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ونقلت الهيئة عن بن غفير قوله: "ليس سراً أن هناك تفاهما بين قواتنا الأمنية مفاده أنه خلال شهر رمضان لا ينبغي للمرء أن يتنفس، ولا ينبغي تطبيق القانون".

واستدرك: "لكن مفهوم الصمت هو الوحل. دعنا نتوقف عن هذا الموقف، لا ينبغي للمرء أن يخضع للمخالفين للقانون بسبب حلول هذا الشهر، تماما مثلما لا نتهاون في تطبيق القانون خلال أعياد اليهود".

وأشارت الهيئة إلى أن "الشرطة أخذت تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، رغم التكلفة المحتملة والتحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية".

في المقابل، أدانت السلطة الفلسطينية تصريحات الفاشي بن غفير، محذّرة من أن "من شأنها إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع خاصة أنها تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق".

وأكدت أن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب هو المدخل للالتزام بتفاهمات العقبة ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "ما يجري ضد الفلسطينيين هو إرهاب دولة منظّم وممنهج، يتم تنفيذه من خلال عدة أدوات أبرزها المستوطنون".



