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عربي-دولي

حرب أوكرانيا.. كيف يبدو الوضع في باخموت الآن؟

Lebanon 24
06-03-2023 | 16:15
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شكّلت مدينة باخموت معقلا لأشرس المعارك في أوكرانيا، خلال الأشهر القليلة الماضية.. فكيف يبدو الوضع اليوم؟

تمكنت القوات الروسية خلال الأشهر الماضية من تحقيق تقدم لافت باتجاه باخموت من الشمال والجنوب.
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ففي تموز الماضي، سيطرت القوات الروسية على سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، وبدأت التقدم غربا باتجاه آخر معاقل القوات الأوكرانية في دونيتسك، أبرزها سلوفيانسك وكراماتورسك التي تمر الطرق إليها عبر باخموت.

وفي منتصف كانون الثاني، سيطرت قوات فاغنر على سوليدار، البلدة الصغيرة التي تبعد 10 كم شمال باخموت.

وبعد السيطرة على سوليدار، تمكنت قوات فاغنر من قطع الطريق، والضغط على الطريق M03 مما يحد من وصول الإمدادات إلى باخموت.

وواصلت القوات الروسية التقدم إلى مشارف إيفانيفيسكي وهذا يعني أن المدافع الروسية باتت قادرة على استهداف 3 طرق من أصل أربع مؤدية إلى باخموت.

وعملياً، فإن هذا الأمر يترك الأوكرانيين معتمدين فقط على الطريق O-0506 وبعض الطرق الفرعية في المحيط.

وعلى هذا الطريق تحديدا، دمرت القوات الأوكرانية جسرين رئيسيين خارج باخموت مباشرة، أحدهما يربطها ببلدة تشاسيف يار.

وحالياً، تحاصر القوات الروسية ومجموعة فاغنر باخموت من 3 اتجاهات. في المقابل، أقامت القوات الأوكرانية حلقات من المواقع الدفاعية بهدف وقف الهجمات الروسية من الشمال والشرق والجنوب. (سكاي نيوز عربية)
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