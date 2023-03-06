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عربي-دولي

روسيا تعلن إحباط محاولة اغتيال أوكرانية لرجل أعمال بارز.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
06-03-2023 | 23:30
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أحبط جهاز الأمن الاتحادي الروسي أمس الإثنين، هجوما بسيارة ملغومة تقف وراءه أوكرانيا لاغتيال رجل أعمال قومي بارز من المؤيدين للحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

 

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه تدخل لإحباط المؤامرة، التي قال إنها تضمنت زرع قنبلة محلية الصنع يتم التحكم فيها عن بعد أسفل سيارة يستخدمها رجل الأعمال الروسي كونستانتين مالوفييف.

 

ونشرت قناة (زفيزدا) التلفزيونية الروسية مقطعا مصورا قالت إنه لجهاز الأمن الاتحادي يُظهر رجلا يقترب من سيارة متوقفة قبل أن ينزلق تحتها للحظات.

 

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ونشرت لاحقا مقطعا آخر لروبوت يبدو أنه يزيل جسما من أسفل السيارة.

 

وأصدر جهاز الأمن الاتحادي بيانا اتهم فيه أجهزة الأمن الأوكرانية بالوقوف وراء محاولة الاغتيال.

 

وأشار البيان إلى أن قضية جنائية رُفعت بحق كابوستين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية وتهريب متفجرات.(سكاي نيوز)

 

 

 

 

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