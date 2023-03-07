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عربي-دولي

اتهام كوري شمالي لأميركا بتصعيد التوتر.. وتلميح لضربة نووية!

Lebanon 24
07-03-2023 | 00:00
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وجهت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اتهاما للولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأنها تُفاقم "عمدا" التوتّرات بمناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

 

وجاء في بيان للخارجية الكورية الشمالية نقلته الوكالة المركزية الكورية الشمالية، أنه: "على الرّغم من تحذيراتنا المتكرّرة، تتعمّد الولايات المتحدة الاستمرار في مفاقمة الأوضاع".

 

وشدد البيان على أن "المناورات الجوية المشتركة الأخيرة، تظهر بوضوح أن الخطة الأميركية لاستخدام أسلحة نووية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتمّ الدفع بها قدما على مستوى حرب فعلية".

 

حديث عن أسلحة نووية

وأكدت كوريا الشمالية، السبت الماضي، أن أسلحتها النووية تضمن توازن القوى وتحمل واشنطن مسؤولية انهيار النظام الدولي للسيطرة على الأسلحة.

 

واتهمت بيونغ يانغ واشنطن بالمسؤولية عن انهيار النظام الدولي للسيطرة على الأسلحة، وقالت إن أسلحتها النووية تعتبر ردا عادلا لضمان السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية.

 

واعتبرت وزارة خارجية كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تتجاوز حدود الخطر، وبالتالي فإنه لا يمكن التهاون مع ذلك.

 

وفرضت واشنطن الأربعاء الماضي عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية تستهدف مصادر تمويلها.(سكاي نيوز)

 

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