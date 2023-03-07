Advertisement

عربي-دولي

دولة أوروبية تتخلى عن لغتها الأم لصالح لغة جارتها.. واحتجاجات في الشارع

Lebanon 24
07-03-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1044962-638137515385224507.png
Doc-P-1044962-638137515385224507.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شارك عدد كبير من الكتلة المعارضة في مولدوفا باعتصام أمام مبنى المحكمة الدستورية، معربين عن رفضهم لمبادرة تسمية اللغة الرومانية كلغة رسمية للدولة.

 

وذكرت وكالة "تاس" أن الاحتجاج شارك فيه مئات الأشخاص، ورفع المحتجون شعرات ولافتات كتب عليها "مولدوفا، مولدوفيون، المولدوفية (اللغة)" "نحن الشعب"، بالإضافة إلى علم مولدوفا ثلاثي الألوان.

 

وصوّت حزب "العمل والتضامن" الحاكم، في الأسبوع الماضي، في القراءة الأولى لاعتماد تعديلات تنص على تغيير اسم لغة الدولة في القوانين التشريعية من المولدوفية إلى الرومانية.

 

ورفض نواب كتلة الشيوعيين والاشتراكيين المعارضة المشاركة في دراسة هذه الوثيقة، مؤكدين أن هذا القرار غير دستوري.

 

وأشاروا إلى أنه من خلال استطلاعات الرأي اللغة المولدوفية تعتبر لغة الدولة ولغة غالبية سكان البلاد.

 

بدورها، استشهدت السلطات بقرار المحكمة الدستورية في مولدوفا، التي أعلنت في عام 2013 اللغة الرومانية كلغة رسمية.

 

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أعلنت مولدوفا استقلالها، لكن السياسيين في رومانيا المجاورة يعتبرون أراضيها جزءا من بلدهم ويروجون لفكرة التوحيد. (روسيا اليوم)

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:44 | 2023-03-07
09:30 | 2023-03-07
09:12 | 2023-03-07
09:00 | 2023-03-07
08:45 | 2023-03-07
08:42 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website