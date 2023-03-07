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عربي-دولي

فيديو مروع لاعدام جندي أوكراني على أيدي قوات روسية.. وكييف تطالب بتحقيق دولي

Lebanon 24
07-03-2023 | 01:30
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طالب وزير الخارجية الأوكراني، أمس الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إعدام جنود روس لأسير حرب أوكراني.

 

وقال دميترو كوليبا عبر تويتر: "مقطع فيديو مروع لإعدام أسير حرب أوكراني أعزل على أيدي القوات الروسية لمجرد قوله "المجد لأوكرانيا". دليل إضافي على أن هذه الحرب تهدف للإبادة الجماعية".

 

وأضاف: "من الضروري أن يبدأ (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية) كريم خان تحقيقا فوريا في جريمة الحرب الشنيعة هذه".

 

وتابع: "يجب تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة".

 

ويشير دميترو كوليبا بذلك إلى مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، يظهر جنديا يقف في خندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يطلق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد هتافه: "المجد لأوكرانيا".

 

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وتكررت عبارة "المجد لأوكرانيا" على وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا الاثنين مع دعوة العديد من المسؤولين إلى إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

وتبادلت موسكو وكييف مرارا الاتهامات بقتل أسرى حرب منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. (العربية)

 

 

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