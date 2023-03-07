Advertisement

عربي-دولي

هكذا علّق البيت الأبيض على تقديم "إف 16" لأوكرانيا

Lebanon 24
07-03-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1044966-638137522151028685.png
Doc-P-1044966-638137522151028685.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أمس الإثنين، ان تقديم مقاتلات من طراز "إف 16" لأوكرانيا، أمر غير مطروح في الوقت الحالي، مؤكدة أنه ليس ثمة تغيير في نهج واشنطن بشأن هذه المسألة.

 

ويأتي هذا الموقف الأميركي الرافض لتقديم مقاتلات من طراز "إف 16"، بينما تسعى أوكرانيا جاهدة لأن تقنع حلفاءها الغربيين بتقديم المزيد من الدعم النوعي، لأجل مساعدتها على التصدي للجيش الروسي الذي أطلق عمليات عسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

 

وترددت واشنطن مرارا قبل منح عدة أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا، في تحفظ مرده إلى الحرص على عدم الانزلاق لمواجهة مع موسكو.

 

وطالما حذرت موسكو من أن تقديم أسلحة نوعية لأوكرانيا من شأنه أن يؤدي لمواجهة مباشرة بين روسيا والغرب.

 

لكن المواقف الغربية المتحفظة، ظلت تلين باستمرار، فحصلت أوكرانيا على أسلحة كثيرة جرى النظر إليها بمثابة "أمر غير وارد" في البداية، ومن الأمثلة على ذلك، دبابات "أبرامز" الأميركية "أبرامز إم وان" ودبابات "ليوبارد 2" الألمانية.

 

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز"، أن الولايات المتحدة استقبلت طيارين من أوكرانيا، لأجل إجراء عملية تقييم، الهدف منها هو معرفة القدر الذي سيحتاجانه من الوقت لأجل التدريب، في حال قررت الولايات المتحدة أن تمد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، بما في ذلك مقاتلات "إف 16".

 

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين لم يجر ذكر أسمائهم، أن الطيارين الأوكرانيين جرى تقييمهم من خلال الاعتماد على نظام محاكاة في قاعدة عسكرية بولاية أريزونا.

 

ومن المحتمل أن ينضم طيارون أوكرانيون آخرون، فيما يبدو أن الولايات المتحدة تقوم بهذه الخطوة، من باب ترك الخيار مفتوحا في المستقبل، في حال قررت أن تمضي قدما في الدعم العسكري، حتى وإن كانت الخطوة ستشكل تحديا كبيرا لموسكو.(سكاي نيوز)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:44 | 2023-03-07
09:30 | 2023-03-07
09:12 | 2023-03-07
09:00 | 2023-03-07
08:45 | 2023-03-07
08:42 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website