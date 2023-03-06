ضربة جوية إسرائيلية تستهدف مطار حلب وتخرجه عن الخدمة (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري بأن ضربة جوية إسرائيلية على مطار حلب الدولي دمرت مدرجه وأدت إلى "خروجه من الخدمة".

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أُطلقت من اتجاه البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية الساحلية في الساعة 2:07 فجرا بالتوقيت المحلي.

وأضافت: "تصدت دفاعاتنا الجوية للصواريخ المعادية التي استهدفت المطار".

مدرج مطار حلب بعد القصف الاسرائيلي pic.twitter.com/qOKzz1Td3b — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) September 6, 2022 Advertisement

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم "أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها للضربة الإسرائيلية على المطار الواقع شمالي البلاد.

وكثفت إسرائيل العام الماضي ضرباتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفاء في سوريا ولبنان، ومن بينهم حزب الله.

وتنفذ إسرائيل بين الحين والآخر قصفاً على مواقع عدة في سوريا، طاول آخرها في 19 تشرين الثاني مواقع في محافظتي حمص وحماة في وسط البلاد، وتسبب في مقتل أربعة عسكريين سوريين، وفق الإعلام الرسمي.(وكالات)