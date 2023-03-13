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عربي-دولي

لجنة أممية تعترف بإخفاقات "صادمة" أخّرت مساعدات الزلزال لشمال غرب سوريا

Lebanon 24
13-03-2023 | 18:08
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حملت لجنة معينة للتحقيق بشأن سوريا كلا من منظمة الأمم المتحدة والحكومة السورية وجهات أخرى المسؤولية عن التأخير في إيصال المساعدات الطارئة إلى السوريين في الشمال السوري، خصوصا بعد زلزال السادس من فبراير المدمر.
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ووصفت الإخفاقات بأنها صادمة ودعت إلى إجراء تحقيق منفصل، وذلك بعد اتهامات وانتقادات حادة تعرضت لها الأمم المتحدة لتأخر وصول المساعدات لمنكوبي الزلزال شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقال رئيس اللجنة التابعة للأمم المتحدة باولو بينيرو في بيان إنه "رغم وجود الكثير من الأعمال البطولية وسط المعاناة، فقد شهدنا أيضا إخفاقا بالجملة من جانب الحكومة والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدات الضرورية بسرعة إلى السوريين الذين هم في أمسّ الحاجة لها".

وأضاف البيان أن "هذه الجهات أخفقت في التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية والسماح بعبور المساعدات المنقذة للحياة من خلال أي طريق ممكن، ما جعل السوريين يشعرون بالخذلان والإهمال ممن يفترض منهم حمايتهم في أحلك الأوقات".
وأضاف بينيرو في مؤتمر صحافي عقده لاحقاً: "للشعب السوري الحق في معرفة الحقيقة، لماذا تلقوا هذه المعاملة؟"
وقال هاني مجلي، وهو عضو آخر في اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد، لرويترز، عن تأخر وصول مساعدات الأمم المتحدة لا حاجة لإذن بالعمل في حالة الطوارئ.. "هذا ما صدمنا"، مفندا بذلك ادعاءات الأمم المتحدة انها كانت تنتظر الموافقات للتحرك.

وأضاف أنه "حتى عندما بدأت المساعدات في التدفق، بعد أيام من الزلزال، كانت عبارة عن مواد غذائية وإمدادات أخرى وليس الجرافات والرافعات الضرورية لإزالة الأنقاض وإنقاذ محاصرين أو المعدات الطبية التي كان من الممكن أن تعالج الإصابات البالغة التي تعرض لها الناجون".

وقال المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن 720 شاحنة محملة بالمساعدات وصلت حتى الآن إلى شمال غرب سورية عبر ثلاثة معابر حدودية. وأكد عدم إرسال أي معدات ثقيلة، قائلا إن هذا النوع من المساعدات لا يمكن إلا للسلطات الوطنية تقديمها.
وتشكلت اللجنة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المتورط بها جميع أطراف النزاع. وقالت لين ولشمان العضو باللجنة إن اللجنة تعتزم التحقيق أيضا في ضربة جوية إسرائيلية تسببت في تعطل العمل بمطار حلب، ما أجبر الرحلات التي تنقل المساعدات على تغيير مسارها.
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