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عربي-دولي

إردوغان يتراجع 10 نقاط أمام كليشدار أوغلو

Lebanon 24
13-03-2023 | 19:00
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تقدّم مرشّح المعارضة التركية للرئاسة، كمال كليشدار أوغلو، على الرئيس رجب طيب إردوغان قبل انتخابات 14 أيار، التي يرى كثيرون أنها الأكثر أهمية في تاريخ تركيا، تقدم مرشح المعارضة التركية للرئاسة، كمال كليشدار أوغلو، على الرئيس رجب طيب إردوغان قبل انتخابات 14 أيار، التي يرى كثيرون أنها الأكثر أهمية في تاريخ تركيا.
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أظهرت استطلاعات رأي جديدة أن مرشح المعارضة التركية للرئاسة، كمال كليشدار أوغلو، يتقدّم على الرئيس رجب طيب إردوغان بأكثر من 10 نقاط مئوية قبل الانتخابات المقررة في أيار.
وتُظهر استطلاعات الرأي أيضا أن تكتّل المعارضة الذي يُطلق عليه «تحالف الأمة» يتقدم السباق البرلماني بفارق 6 نقاط على الأقل عن حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان وحلفائه.
وما زال حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد محققا نسبة مريحة تزيد على 10 في المئة. ويواجه إردوغان التحدي الأكبر لحكمه القائم منذ 20 عاما، بعد تراجُع شعبيته خلال أزمة غلاء المعيشة، بينما يعيد ضحايا زلزال الشهر الماضي النظر في ولائهم في معاقل حزب العدالة والتنمية السابقة.
ولن تحدد الانتخابات فقط من سيقود تركيا، لكن أيضا طريقة حكمها والوجهة التي سيسلكها اقتصادها، والدور الذي قد تلعبه في تخفيف حدة الصراعات بأوكرانيا والشرق الأوسط.
وقال الرئيس المشارك لاستشارات المخاطر السياسية في شركة تينيو، ولفانجو بيكولي، إن تحالف الأمة بحاجة إلى تقديم جبهة موحدة وإقناع الناخبين بخطة محددة للحفاظ على زخمهم خلفه في الفترة السابقة على الانتخابات. وقال لـ "رويترز": "مجرد إلقاء اللوم على إردوغان في كل ما هو خاطئ بتركيا لن يحسم الأمر. الانتخابات السابقة أظهرت أن أداء إردوغان استثنائي في الحملات الانتخابية، لكن تصريحاته في الآونة الأخيرة تشير إلى أنه ربما فقد لمسته التي تحظى بالشعبية وقدرته على التواصل مع الناخبين".
وأظهر استطلاع للرأي نشرته شركة أكسوي ريسيرش البحثية التركية يوم السبت، وأجرى في الثامن من آذار أن كليشدار أوغلو الذي أعلن تحالف المعارضة أنه مرشحه في السادس من آذار الجاري حقق نسبة تأييد تبلغ 55.6 بالمئة، متقدما على إردوغان الذي حقق نسبة تأييد بلغت 44.4 في المئة.
وأظهر الاستطلاع أن تكتل المعارضة الرئيسي حصل على 44.1 في المئة من التأييد، وحصل حزب الشعوب الديموقراطي على 10.3 بالمئة، في حين حصل حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية على 38.2 بالمئة.
وأظهر استطلاع أجرته شركة ألف ريسيرش بين يومي السادس والسابع من مارس أن التأييد لكليشدار أوغلو بلغ 55.1 في المئة، وسجل التأييد لإردوغان 44.9 بالمئة. وحقق حزب الشعب الجمهوري بزعامة كليشدار أوغلو تأييدا أكبر، مسجلا 31.8 في المئة من التأييد، وجاء في أعقابه حزب العدالة والتنمية مسجلا 31 في المئة. وأظهر الاستطلاع أن كتلة المعارضة الرئيسية حصدت 43.5 في المئة من التأييد، بينما حصل حزب الشعوب الديموقراطي على 11.3 في المئة. وحصل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية معا على 37.5 بالمئة.
وأظهر معهد بوتسدام للأبحاث التطبيقية (بيار ريسيرش) احتمال فوز كليشدار أوغلو بنسبة 57.1 في المئة، بينما تراجع إردوغان إلى 42.9 في المئة. ويسعى الرئيس التركي إلى الحصول على دعم الأحزاب الإسلامية الصغيرة الهامشية في الانتخابات المقبلة، في محاولة لتوسيع قاعدته المحافظة، ويخاطر بحدوث مواجهات ثقافية حول الدين وحقوق المرأة مع المعارضة ذات التوجّه العلماني.

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