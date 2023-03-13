كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً قبالة سواحلها الشرقية

قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة سواحلها الشرقية.

ولم يتسن الوصول على الفور لمزيد من التفاصيل حول الصاروخ منها مداه.

ويأتي الإطلاق بعد يومين من تجربة كوريا الشمالية إطلاق صاروخي كروز استراتيجيين من غواصة وفي الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية كبيرة لمواجهة التهديدات المتزايدة من الشمال.

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