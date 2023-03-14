Advertisement

عربي-دولي

حمى الضنك تجتاح هذه العاصمة.. الإصابات تتكاثر

Lebanon 24
14-03-2023 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1047103-638143587494787067.png
Doc-P-1047103-638143587494787067.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أمس الاثنين حصول انتشار كبير لحمى الضنك وسط ربات المنازل وأصحاب المهن الحرة في العاصمة السودانية.

 

وبلغت حالات الاشتباه 95، منها 46 إيجابية بنسبة 48%، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الاشتباه إلى 1686، منها 933 مؤكدة بنسبة 55.3%، وفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة.

 

كما أشار التقرير إلى اكتشاف 4 إصابات وافدة من خارج العاصمة وتسجيل وفاتين مع وجود 3 إصابات بالمستشفى.

 

كذلك أضاف التقرير أن محليات أمبدة غرب أم درمان وكرري جنوب أم درمان بالإضافة إلى محلية الخرطوم، تعاني من تفشي حمى الضنك.

 

تغيير مياه الشرب كل 3 أيام

فيما تدخلت وزارة الصحة في الخرطوم بعمليات التفتيش والتثقيف والرش الضبابي للتقليل من مواقع توالد البعوض داخل المنازل.

 

ودعت المواطنين إلى استخدام الناموسيات وتغيير مياه الشرب كل 3 أيام والذهاب إلى الوحدات الصحية عند ظهور أعراض المرض.

 

يذكر أن ولاية شمال كردفان كانت سجلت أول إصابة بحمى الضنك في 22 تشرين الأول الماضي بعدما أظهرت فحوص المعمل القومي وجود 18 إصابة، قبل أن تنتشر العدوى في 12 من أصل 18 ولاية سودانية.(العربية)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-03-16
05:22 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:30 | 2023-03-16
04:30 | 2023-03-16
04:28 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website