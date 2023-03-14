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عربي-دولي

هجوم صاروخي يستهدف موقعاً للتحالف في سوريا.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 01:00
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تعرض موقع لقوات التحالف الدولي في شمال شرقي سوريا أمس الإثنين لهجوم صاروخي، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية.

 

ولم تقع إصابات في صفوف الأفراد أو أضرار بالمعدات والمنشآت جراء الهجوم الذي تم بصاروخين سقطا قرب قوات التحالف، وفق ما أفادت في بيان.

 

فيما ندد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية جو بوتشينو، بالهجمات قائلاً إن "مثل هذه الهجمات الصاروخية تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتقوض الاستقرار والأمن الذي تحقق بشق الأنفس في سوريا والمنطقة".

 

زيارة مفاجئة

يذكر أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، كان أجرى زيارة مفاجئة لسوريا، في 4 آذار الحالي، لتقييم مهمة عمرها 8 أعوام تقريباً لمحاربة تنظيم "داعش" ومراجعة إجراءات حماية القوات الأميركية من أي هجوم، وفق رويترز.

 

وصرح للصحافيين المسافرين معه أنه يعتقد أن "القوات الأميركية وشركاءها السوريين الذين يقودهم الأكراد يحرزون تقدماً في ضمان إلحاق هزيمة دائمة لتنظيم داعش".

 

أما لدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن مهمة سوريا تستحق المخاطرة، ربط ميلي المهمة بأمن الولايات المتحدة وحلفائها، قائلاً: "إذا كان سؤالك هو: هل هذه المهمة ضرورية؟ فإن الإجابة هي نعم".

 

48 عملية

أتى ذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في 3 آذار، أنها نفذت، مع شركاء آخرين، 48 عملية ضد عناصر داعش في العراق وسوريا الشهر الماضي.

 

وأوضحت في بيان أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 22 عنصراً من التنظيم، واعتقال 25 آخرين.(العربية)

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