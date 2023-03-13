مقتل 2 وإصابة 9 في حادث دهس بإقليم كيبيك الكندي

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قالت الشرطة الإقليمية إن شخصين قتلا وأصيب تسعة بعدما صدمتهم سيارة فان، أمس الاثنين، في بلدة أمكوي بإقليم كيبيك الكندي.وذكرت المتحدثة باسم الشرطة هيلين سان بيير أن التحقيق ما زال جاريا في ملابسات الحادث.وقالت قناة "سي.تي.في نيوز" إنه أُلقي القبض على قائد المركبة بعدما فر من مكان الحادث.وتلقت الشرطة استدعاء في نحو الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي بعدما صدمت السيارة المشاة أثناء سيرهم بالطريق في أمكوي على بعد نحو 650 كيلومترا شمال شرق مونتريال.وقالت المتحدثة إن رجلين قتلا أحدهما في العِقد الثامن من عمره والآخر في العِقد السابع. وأصيب اثنان آخران بإصابات بليغة.