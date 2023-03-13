بايدن يعلن عزمه على زيارة جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الإثنين أنه يعتزم زيارة جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية التي ستحتفل قريبا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق الجمعة العظيمة الذي وضع حداً للنزاع في المقاطعة البريطانية.وقال بايدن في تصريح للصحافيين في سان دييغو حيث التقى رئيسي الوزراء البريطاني ريشي سوناك والأسترالي أنتوني ألبانيزي للإعلان عن اتفاق لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي وبناء جيل جديد منها: "أعتزم التوجّه إلى إيرلندا الشمالية والجمهورية".