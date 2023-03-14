"كان ميتا كالكلب": ترامب يشن هجوما عنيفاً على أحد السياسيين.. ما القصة؟

يواصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجماته على حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، واصفاً إياه بأنه غير مخلص. وقال إن حياته السياسية كادت ستنتهي لو لم يؤيد حملته الناجحة في نهاية المطاف لعام 2018.

وفي أقوى تصريحاته الهجومية قال ترامب إن دي سانتس "كان ميتًا كالكلب"، مضيفا أنه كان سياسيًا ميتًا وفقا لترمب الذي أدلى بهذه التصريحات أمام مجموعة صغيرة من الصحافيين على متن طائرته بعد ظهر يوم الاثنين في طريقه إلى ولاية آيوا، حيث ظهر في حدث انتخابي في المساء.

وعندما سئل عما إذا كان يأسف لتأييد ديسانتس لمنصب الحاكم في 2018، أجاب ترامب: "نعم ربما هذا الرجل قد مات سياسيا... قد أقول ذلك".

وأمضى ترامب ما يقرب من عشر دقائق في ملاحقة ديسانتس، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أقوى منافسيه على ترشيح الحزب الجمهوري.

وكان حاكم فلوريدا، الذي من المتوقع أن يطلق حملته بعد انتهاء الجلسة التشريعية للولاية في أيار المقبل، قد بدأ في زياراته إلى الولايات التمهيدية المبكرة للترويج لمذكراته التي صدرت حديثًا بما في ذلك في ولاية أيوا، حيث ظهر يوم الجمعة.

وزعم ترامب أن ديسانتس ناشده للحصول على التأييد خلال ترشحه لمنصب الحاكم، عندما أظهرت استطلاعات الرأي أنه يتخلف عن منافسه الأساسي، مفوض الزراعة في فلوريدا آنذاك آدم بوتنام. وتابع "قلت" أنت ميت جدًا الآن ولن تفوز، ولن ينقذك أي تأييد حتى جورج واشنطن لن ينقذك".

وقال ترامب إنه قرر في النهاية دعم ديستانس لأنه دافع عنه بينما كان يواجه محاكمة بقيادة الديمقراطيين في مزاعم بأنه ضغط على الزعيم الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع عائلة جو بايدن.

وفي الواقع، حصل ديسانتس على حماية ترامب من خلال الدفاع عنه أمام تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في مزاعم الديمقراطيين حول محاولة روسيا التأثير على انتخابات عام 2016.

وفاز ديسانتس في الانتخابات التمهيدية، بينما كان يروج بشدة لدعمه من ترمب. ثم فاز في الانتخابات العامة على الديمقراطي أندرو جيلوم(العربية).